History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Rekordfracht USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Polar Industries will alle Rekorde brechen und schickt den Fahrer Todd auf eine mutige Tour, um die schwerste Fracht in der Geschichte der Firma auszuliefern. Art wird auf eine riskante Rettungsmission geschickt und merkt, dass er sich damit etwas übernommen hat. Lisa bekommt einen Exklusivvertrag, der sie über eine der unwegsamsten Trassen Kanadas führt. Darrell schnappt Polar eine Ladung weg, was zum Streit zwischen ihm und Mark führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12