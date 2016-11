History 20:15 bis 20:40 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Aus dem Lehrbuch USA 2015 Stereo 16:9 Merken Mach dich bereit, wenn Rick ein Baseball der Dodgers angeboten wird. Wird es ein großer Verkauf oder ein Strike Out? Und dann ergattert Corey eine Hobbs & Co. Schließkassette aus dem 19. Jahrhundert. Außerdem wird ein Original Woody Woodpecker Gemälde sowie Schulbücher, welche sich die Delphian Kurse nennen, in das Pfandhaus gebracht. Wird Rick zu einem Gelehrten oder muss er die Klasse wiederholen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12