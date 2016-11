History 08:25 bis 09:20 Dokumentation Geheimnisse der Geschichte: Lincolns heimlicher Mörder USA 2011 Stereo 16:9 Merken War Abraham Lincoln schon unheilbar an Krebs erkrankt, als er ermordet wurde? In seinem letzten Lebensjahr schien Lincoln sehr gealtert und er hatte an Gewicht verloren. Seine Körpergestalt, seine ungewöhnliche Größe und die langen Gliedmaßen geben bis heute Anlass zu Spekulationen, ob Lincoln unter einer unbekannten Krankheit litt. Wissenschaftler unterziehen ein Stück Stoff, das mit Blutspritzern des einstigen US-Präsidenten befleckt ist, einer DNA-Analyse, um das Geheimnis zu lüften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Brown (Henry Rathbone) Fritz Klein (Abraham Lincoln) Greg North (Doctor Charles Leale) Jeremy Nunes (Autopsy Doctor) Originaltitel: Lincoln's Secret Killer? Regie: Molly Hermann Drehbuch: Molly Hermann Altersempfehlung: ab 12