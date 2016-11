ARTE 02:45 bis 03:15 Filme Eine verbummelte Nacht USA 1915 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um der Belästigung eines französischen Dandys in einem schicken Restaurant ein Ende zu bereiten, schmeißt der Oberkellner die betrunkenen Freunde Ben und Charlie hinaus. Torkelnd gehen die beiden zurück in ihr Hotel, wo sie im Flur auf Edna treffen. Während Ben schlafen geht, beobachtet Charlie Edna durchs Schlüsselloch, fasst sich ein Herz und klopft bei ihr an. Zu seiner Überraschung öffnet Ednas Mann die Tür, und der ist kein anderer als der Oberkellner des Restaurants. Erschrocken flüchtet Charlie und sucht sich ein anderes Hotel. Unzufrieden mit dem Service, packen auch der Oberkellner und Edna ihre Koffer und tauchen kurz darauf im selben Hotel wie Charlie auf - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Chaplin (Charlie) Ben Turpin (Ben, Charlies Freund) Bud Jamison (Oberkellner) Edna Purviance (Edna, die Frau des Oberkellners) Leo White (französischer Dandy) Charles Allen Dealey (Restaurant Manager) Frank Dolan (Waiter) Originaltitel: A Night Out Regie: Charles Chaplin Drehbuch: Charles Chaplin Kamera: Harry Ensign Musik: Robert Israel

