ARTE 11:50 bis 12:35 Reportage 360° Geo Reportage Traumberuf Schäfer Traumberuf Schäfer D, F 2005 2016-12-17 08:50 Stereo 16:9 Live TV Merken "Sie haben es satt hinter dem Schreibtisch in einem muffigen Büro zu versauern? Dann werden Sie Schäfer!" Mit diesem Werbespruch hofft das französische Landwirtschaftsministerium, besonders junge Menschen anzusprechen. Rund 700 alte Schäfer gehen in Pension und der Nachwuchs ist knapp. Deshalb gibt es in der Provence nun eine 'Hirtenschule', in der Tier- und Naturliebhaber fundiert ausgebildet werden. Theorie über Tierheilkunde, Futterzusammensetzung und Naturschutz steht ebenso auf dem Programm wie die praktische Ausbildung der Hunde und das Hüten der Herden auf dem freien Feld. Und die Jung-Schäfer lernen Ausdauer, denn Arbeitstage von fünf Uhr morgens bis nach zehn Uhr abends sind im Sommer die Regel. Schafe kennen keinen Feierabend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 360° - Geo Reportage Regie: Myriam Tonelotto