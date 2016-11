National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:15 Dokumentation Haie auf Angriff Cape Cods Haie USA 2016 2016-12-27 00:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Seine makellosen Strände haben Cape Cod zu einem der beliebtesten Urlaubsziele Amerikas gemacht. Seit Jahrhunderten ist zwar bekannt, dass Haie die Gewässer rund um die Halbinsel im südlichen Massachusetts durchstreifen, doch zu Angriffen kam es seit Langem nicht mehr - bis zum Sommer 2012: Am 30. Juli wird der Urlauber Chris Myers beim Surfen von einem Hai gebissen. Seither häufen sich die Attacken. Die Haiexperten Dr. Greg Skomal und Dr. Dan Huber untersuchen die fatalen Vorfälle, die die Bevölkerung seitdem in Angst und Schrecken versetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When Sharks Attack

