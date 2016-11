National Geographic Wildlife 14:20 bis 15:10 Dokumentation Clan der Otter SIN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Singapur ist eine pulsierende Metropole - und gleichzeitig ein wahres Otterparadies. Einzigartige Einblicke in das Leben zweier Otterclans, die unterschiedlicher kaum sein könnten, gewährt diese Doku. Während die Mitglieder der einen Familie echte Großstädter sind und im Herzen des Inselstaats leben, haben sich die anderen in einer der letzten verbliebenen Wildnisoasen der asiatischen Megacity eingerichtet. Für beide Gruppen ist das Leben eine echte Herausforderung. Aber ganz gleich, ob Springfluten oder Krokodile - mit ihrem einzigartigen Spirit bestehen die Otter jedes noch so verrückte Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Otter Town