National Geographic Wildlife 08:35 bis 09:20 Dokumentation Geheimakte Wildnis Das Monster aus dem See USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Treibt ein Monster wie Nessie tatsächlich sein Unwesen im Lake Champlain im Nordosten der USA? Augenzeugen berichten jedenfalls seit vielen Jahren immer wieder, eine mysteriöse Kreatur mit einem langen Hals gesichtet zu haben - und es gibt sogar Beweisfotos. Aber wie aussagekräftig sind die Aufnahmen? Die Forscher stehen vor einem Rätsel, was die Existenz des im Volksmund liebevoll Champ genannten Seeungeheuers angeht - doch plötzlich scheint der Durchbruch zum Greifen nah. Auch in Norwegen geht Seltsames vor sich: In der Stadt Tromsø im hohen Norden des Landes erhellt am 9. Dezember 2009 ein mysteriöses blaues Spirallicht plötzlich die tiefschwarze Nacht - um kurz darauf wieder zu erlöschen. Worum handelte es sich? Ein außergewöhnliches Wetterphänomen? Eine Lasershow? Oder gar ein UFO? Wissenschaftler gehen dem Geheimnis auf den Grund. In Neuseeland wiederum werden in jüngster Zeit immer wieder Schwimmer von einem unsichtbaren Feind attackiert, der schmerzende Wunden und Blasen hinterlässt. Niemand weiß, ob es sich um bisswütige Strandflöhe, giftige Seeschlangen oder eine gefährliche Quallenart handelt... Originaltitel: Wild Case Files