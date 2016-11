Disney XD 00:05 bis 00:25 Trickserie Phineas und Ferb Das mysteriöse Gerät / Atlantis USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phin & Ferb nutzen umgekehrte Entwicklung, um herauszufinden was hinter dem geheimnisvollen Gerät steckt, das bei ihnen im Garten steht. Sie finden heraus, dass es sich dabei, um eine Maschine handelt, die romantische Situationen verhindern soll. Währenddessen steckt Linda in den Schuhen von Candace. Sie versucht dauernd Mr. Fletcher davon zu überzeugen, dass ein unheimlicher Gegenstand im Garten liegt, aber er glaubt ihr nicht (b) Phin, Ferb und ihre Freund machen sich auf, um die verschollene Stadt Atlantis zu finden. Sie werden auch rasch fündig.. (a) Phin & Ferb nutzen umgekehrte Entwicklung, um herauszufinden was hinter dem geheimnisvollen Gerät steckt, das bei ihnen im Garten steht. Sie finden heraus, dass es sich dabei, um eine Maschine handelt, die romantische Situationen verhindern soll. Währenddessen steckt Linda in den Schuhen von Candace. Sie versucht dauernd Mr. Fletcher davon zu überzeugen, dass ein unheimlicher Gegenstand im Garten liegt, aber er glaubt ihr nicht (b) Phin, Ferb und ihre Freund machen sich auf, um die verschollene Stadt Atlantis zu finden. Sie werden auch rasch fündig, jedoch wollen sie nun, dass jeder die verschollene Stadt auch betrachten kann. Zeitgleich vesucht Candace den Sandburgen Wettbewerb am Strand zu gewinnen. Sie scheitert jedoch kläglich. Jedenfalls bis Phineas hinter ihr mit Atlantis auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes, Jay Lender, Zac Moncrief Drehbuch: Jon Colton Barry, Kaz, Jennifer Keene, Martin Olson, Piero Piluso, Kim Roberson Altersempfehlung: ab 6