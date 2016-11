Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Der Lügner / Die Streunerin USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Wander und Sylvia evakuieren ein liebenswertes Völkchen vor einem lavaspuckenden Vulkan. Als sie bemerken, dass eine flauschige Vogelfamilie zurückgeblieben ist, kehren sie selbstverständlich um, um auch die letzten Bewohner zu retten. (b) Ein armes kleines Kätzchen in der Gosse erweckt Wanders Mitleid. Er tut alles, um das Katzenkind zufriedenzustellen. Sehr zum Leidwesen von Sylvia, die einen nicht ganz unbegründeten Argwohn gegen das Kätzchen hegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Dave Thomas