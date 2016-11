Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Inkognito Carl / Die Vereinigungs-Parade USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas und Ferb bauen einen Anti-Gravitations-Spaßbringer. Da Doofenschmirtz keine eigene Idee hat, lädt er genau diesen Bauplan aus dem Internet runter. Das widerum entdecken Carl und Major Monogram.(b) Der als Gemüseteigtasche verkleidete Baljeet bringt Phineas & Ferb auf die Idee, die städtische Vereinigungs-Parade zu gestalten. Unterdessen will Candace mit ihrer Mom einen gemütlichen Tag verbringen und hat versprochen, nicht an ihre Brüder zu denken. Da Buford gegen die städtische Vereinigung ist, will er die Parade sabotieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Robert F Hughes, Dan Povenmire Drehbuch: Chong Lee, Sherm Cohen, Joe Orrantia, Perry Zambolas, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire