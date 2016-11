Disney XD 18:05 bis 18:25 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Die Spinneninsel USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Douglas und Chase erwecken mithilfe eines versteinerten Fossils, eine verstorbene Seespinnen-Art zu neuem Leben. Leo lässt die Spinne versehentlich frei, was dazu führt, dass sie Adam beisst und ihm ihr tödliches Gift injiziert. Um seinen Fehler wieder gutzumachen, versucht Leo der Spinne mehr von ihrem Gift zu entlocken, damit Douglas ein Gegenmittel entwickeln kann. Doch das ist nicht so einfach, da die Spinne inzwischen zu einer gigantische Riesenspinne angewachsen ist und die gesamt Insel bedroht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Hal Sparks (Donald Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Jeremy Kent Jackson (Douglas Davenport) Originaltitel: Lab Rats Regie: Hal Sparks Drehbuch: Julia Miranda Musik: Bert Selen