National Geographic 17:30 bis 18:20 Reportage Family Guns - Waffen der Geschichte Interessenskonflikt USA 2012 2016-11-29 Stereo 16:9 HDTV Christian und Alex Cranmer, Vater und Sohn, sind die Besitzer der Firma "International Military Antiques" (IMA): Beide lieben Waffen, jedoch jeder auf seine Weise: Christian will die wertvollen alten Waffen wegschließen und hüten wie einen Schatz, Alex will lieber schießen. Nun will Alex einen Panzer kaufen, aber Christian ist der Meinung, IMA solle nichts kaufen, was man nicht nehmen und wegtragen kann. Doch Alex gibt überhaupt nichts auf die Wünsche seines Vaters. Er schießt mit einem unbezahlbaren Konföderierten-Revolver und schließt ein Geschäft über einen 250.000 Dollar teuren Panzer ab. Originaltitel: Family Guns