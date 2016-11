National Geographic 09:00 bis 09:50 Dokumentation Der geheime Tempel der Nazis GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Lassen sich ein mysteriöses goldenes Gefäß, das in einem bayerischen See gefunden wurde, eine gewaltige Festung, Adolf Hitlers Suche nach dem ominösen "Speer des Schicksals" und eine mit tödlicher Sicherheit dem Untergang geweihte Jagd nach dem "Heiligen Gral" in Zusammenhang bringen? Die Dokumentation erzählt die schier unglaubliche Geschichte vom "Nazi-Tempel des Untergangs", dem strenggeheimen SS-Hauptquartier, das Himmler persönlich von Zwangsarbeitern ausbauen ließ und von dem er so sehr hoffte, es würde irgendwann einmal der "Heidnische Vatikan" des "Dritten Reiches" werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Temple of Doom