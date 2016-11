National Geographic 05:45 bis 06:35 Dokumentation I Wouldn't Go In There Verlorene Seelen von Okinawa SIN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Gerüchte um Kindergeister, einen Mord und einen berittenen Samurai-Krieger locken RJ diesmal in das japanische Okinawa. Dort sollen sich auf einem Militärstützpunkt der Amerikaner paranormale Ereignisse abspielen, die der unerschrockene Blogger und Hobbyentdecker auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen will. Bei seinen Recherchen nach dem Ursprung der mysteriösen Erzählungen dringt RJ tief in die Vergangenheit ein. Er fördert historische Fakten zutage, die wesentlich grauenvoller sind als die Geistergeschichten, an die manch einer glauben möchte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Wouldn't Go In There