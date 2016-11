Syfy 23:30 bis 00:15 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Orpheus USA 2003 Stereo 16:9 Merken Feindliche Jaffa verletzten Teal'c (Christopher Judge) schwer. Da er seinen Symbionten, der ihn früher stets heilen konnte, nicht mehr in sich hat, ist seine Genesung sehr langwierig. Zumal Teal'c sich einredet, ohne seine Symbionten nicht mehr völlig gesund zu werden. Als er, noch völlig geschwächt, seine Freunde auf eine waghalsige Mission begleitet, ist es für seine Feinde ein Leichtes, ihn gefangen zu nehmen. Daniel (Michael Shanks) wurde zuvor von Visionen heimgesucht, in denen er Teal'cs Sohn Rya'c (Neil Denis) und dessen Beschützer Bra'tac (Tony Amendola) in großer Gefahr sah? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Don Davis (General Georg Hammond) Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Teryl Rothery (Dr. Janet Frasier) Tony Amendola (Master Bra'tac) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Peter DeLuise Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith, Kevin Kiner