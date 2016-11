Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Gefangen in der Vergangenheit (2) USA 1995 Stereo 16:9 Merken Sisko und Bashir sind in einer Schutzzone im San Francisco des Jahres 2024 gefangen. Die Bewohner der Zone haben indessen einen Aufstand angezettelt. Sie nehmen einige Angestellte der Verwaltung als Geiseln. Sisko weiß, dass ein Mann namens Gabriel Bell während dieser Unruhen eine größere Katastrophe verhindern wird. Doch Bell wird ermordet. Sisko muss in dessen Rolle schlüpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: René Echevarria, Ira Steven Behr Kamera: Jonathan West Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12