Kinowelt 16:50 bis 18:25 Thriller Little Murder USA 2011 16:9 Ben Chaney ist ein hartgesottener Cop in der stickigen Südstaatenmetropole New Orleans. Als bei einem Routine-Einsatz ein Unfall passiert und er einen Unschuldigen tötet, wird ihm ein unspektakulärer Beschattungsauftrag aufgebrummt, den er nur widerwillig annimmt. Während er seine Zeit in einem verwahrlosten Haus absitzt, geschieht etwas Sonderbares. Der Geist der in dem Haus ermordeten Corey nimmt Kontakt zu ihm auf. Sie bittet ihn, ihren wahren Mörder zu finden, denn ihr eigener Bruder wurde zu Unrecht verurteilt. Zunächst hält er Corey für ein Ergebnis seines Alkoholkonsums, doch sein Gespür für einen guten Fall lässt ihn nicht los. Als er einer heißen Spur folgt, muss er schnell feststellen, dass Coreys Tod alles andere als eine normale Morduntersuchung ist. Schauspieler: Josh Lucas (Ben Chaney) Terrence Howard (Drag Hammerman) Lake Bell (Corey Little) Deborah Ann Woll (Molly) Bokeem Woodbine (Lipp) Noah Bean (Paul Marais) Cary Elwes (Barry Fitzgerald) Originaltitel: Little Murder Regie: Predrag Antonijevic Drehbuch: Gerald Di Pego, Justin G. DiPego Kamera: Steve Mason Musik: David Robbins Altersempfehlung: ab 12