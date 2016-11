Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Der skrupellose texanische Geschäftsmann Cosmo will das marode Hafenviertel im englischen Newcastle kaufen und eine Luxussanierung durchführen. Um dafür bei der Bevölkerung und den lokalen Entscheidern Stimmung zu machen, organisiert er mit Hilfe korrupter Politiker eine "Amerikanische Woche". Cosmo und seine Mafiabande versprechen sich großen Profit von dem Geschäft. Doch nicht alle ansässigen Unternehmer und Immobilienbesitzer sind damit einverstanden, ihre Gebäude zu verkaufen: Jazzclub-Besitzer Finney ist dabei einer der härtesten Gegner des Projekts. Cosmos Plan, Finney mit Gewalt zur Vertragsunterzeichnung zu zwingen, wird von Brendan, einem Mitarbeiter in Finneys "Key Club", vereitelt. Doch damit bringt dieser sich und seine Freundin Kate, die dazu noch die Ex-Geliebte von Cosmo ist, in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen