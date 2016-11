13th Street 23:30 bis 00:15 Krimiserie Criminal Minds Fenster zur Seele USA 2013 Stereo 16:9 Merken Mateo Cruz (Esai Morales) ist zum neuen Chef des BAU-Teams ernannt worden. Niemand weiß, dass Cruz und Jennifer (A. J. Cook) früher zusammengearbeitet haben. Der aktuelle Fall führt das Team nach Baltimore. Dort hat ein Unbekannter an einem jungen Mann eine Lobotomie vorgenommen. Dabei wurden bestimmte Bereiche des Gehirns ausgeschaltet, sodass sich der Mann nicht mehr mitteilen kann. Die Ermittlungen ergeben, dass der Täter noch ein zweites Opfer in seiner Gewalt haben muss. Nun beginn ein Wettlauf mit der Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Bob Bailey Drehbuch: Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16