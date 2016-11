13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS Unter Druck USA 2016 Stereo 16:9 Merken Ein Tiefseetaucher der Navy ist in einer Dekompressionskammer ums Leben gekommen. Gibbs (Mark Harmon) und sein Team müssen vier Tage warten, bis die Kammer geöffnet werden kann. Auch drei Kollegen des Tauchers befinden sich weiterhin in der Kammer. Jeder von ihnen scheint verdächtig zu sein, als immer mehr darauf hindeutet, dass der Taucher ermordet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Brendan Fehily Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16