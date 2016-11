13th Street 17:50 bis 18:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der dritte Mann USA 2008 Stereo 16:9 Merken Die beiden Polizisten Lowe und Alvarez werden in einem Coffeeshop erschossen. Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) stellen fest, dass die beiden einen Hollywoodproduzenten erpresst haben. Daraufhin vernimmt Colby (Dylan Bruno) Lowes Ex-Verlobte und bittet sie um die Herausgabe des belastenden Materials. Doch Lynn (Morena Baccarin) weigert sich. Erst nachdem auch ein Anschlag auf sie verübt wird, den sie nur knapp überlebt, zeigt sie sich kooperativ. Doch Don und Charlie machen eine böse Entdeckung in dem Dossier. Es gab offensichtlich einen dritten Erpresser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: Dennis Smith Drehbuch: Robert Port Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16