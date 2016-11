Zee.One 22:40 bis 01:40 Drama Im Sturm der Liebe IND 2006 20 40 60 80 100 Merken Behütet und abgeschieden wächst die von Geburt an blinde Zooni in Kaschmir auf. Als sie erwachsen ist, will sie endlich die Welt kennenlernen. Gegen den Willen ihrer Eltern reist sie mit einer Gruppe junger Frauen nach Delhi. Rehan, ihr Reiseführer vor Ort, ist von Zooni sofort angetan und bemüht sich besonders um sie. Die beiden verlieben sich schließlich ineinander. Rehan möchte es Zooni ermöglichen, die Welt ebenfalls so bunt und vielfältig wahrnehmen zu können wie er. Er organisiert eine Operation, die Zooni zum Sehen verhelfen soll. Auch Zoonis Eltern reisen eigens an, um beim freudigen Ereignis dabeizusein. Doch als Rehan die beiden in Delhi abholen soll, wird er auf dem Weg dorthin Opfer eines Bombenanschlags durch eine militante Organisation, die die Unabhängigkeit Kaschmirs erpressen will. Trauernd bleibt eine nun sehende Zooni zurück, die ihren Geliebten dennoch nie zu Gesicht bekommen wird. Doch erst, als Jahre später in einer verschneiten Nacht ein verletzter Soldat an ihre Tür klopft, zeigt sich, dass das Schicksal manchmal unergründliche Pfade beschreitet. Bollywoods Leading Lady Kajol läutete mit dem herzzerreißenden Liebesdrama ihr Comeback nach der Babypause an der Seite von keinem Geringeren als Superstar Aamir Khan ein - mit großem Erfolg: Für ihre einfühlsame Darstellung der blinden Zooni wurde die Schauspielerin mit einem Filmfare Award ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aamir Khan (Rehan Qadri) Kajol (Zooni Ali Beg) Rishi Kapoor (Zulfikar Ali Beg) Tabu (Dr. Malini Tyagi) Kiron Kher (Nafisa Ali Beg) Lara Dutta (Zeenat) Shiney Ahuja (Major Suraj Ahuja) Originaltitel: Fanaa Regie: Kunal Kohli Drehbuch: Shibani Bathija, Kunal Kohli Kamera: Ravi K. Chandran Musik: Jatin Pandit, Lalit Pandit, Salim Merchant, Sulaiman Merchant Altersempfehlung: ab 12