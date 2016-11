Zee.One 16:15 bis 18:15 Actionfilm Jayanta - Ein Verbrecher auf Liebeskurs IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Gegensätze ziehen sich an: Als die junge Uni-Absolventin Simran und der Kleinkriminelle Jayanta aufeinandertreffen, verläuft Simrans Leben gerade wirklich nicht so, wie sie sich das erträumt hat. Knapp an ihrem Traumjob vorbeigeschrammt, muss sich die junge Frau mit dem Kellnern über Wasser halten. Wegen ihrer Unbeholfenheit ist auch diese Anstellung nicht von Dauer. Damit Simran nicht auf der Straße landet, bietet ihr der zwielichtige Jayanta ein schäbiges Zimmer über der Kneipe an. Gezwungenermaßen zieht Simran dort ein. Doch ihr Talent, sich in aberwitzige Situationen zu bringen, schweißt Simran stärker mit Jayanta zusammen, als sie sich hätte vorstellen können. Eher gegen ihren Willen verlieben sich die beiden ineinander. Alles läuft gut, bis schließlich Jayantas Boss, ein lokaler Mafiapate, aus dem Gefängnis entlassen wird. Nun wird es für Simran wirklich gefährlich. Doch auch Jayanta drohen eine Menge Schwierigkeiten. Kein geringerer als Vivek Oberoi, der bereits in seinem Debutfilm einen Gangster mimte, adelt diese spaßige indische Adaption eines koreanischen Komödienhits. Für seinen weiblichen Gegenpart, die bezaubernde Neha Sharma, war der Start in Bollywood nicht ganz leicht: Nach einigen Flops brachen für Sharma schwere Zeiten an. Doch die harte Arbeit zahlte sich aus: 2016 ist Sharma in vier neuen Filmen zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zakir Hussain (Altafbhai) Nasser (Alex Pandian) Vivek Oberoi (Jayanta) Neha Sharma (Simran) Rahul Singh (Datta) Moderation: Sachin-Jigar Originaltitel: Jayantabhai Ki Luv Story Regie: Vinnil Markan Drehbuch: Kiran Kotrial Kamera: Santosh Thundiyil Musik: Sachin - Jigar Altersempfehlung: ab 12