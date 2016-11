Animal Planet 22:25 bis 23:55 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Grassman von Ohio USA 2014 Merken In Perry County, Ohio, geht die Legende vom "Grassmann" um - dem größten aller Bigfoots. Das mysteriöse Wesen mit rotbraunem Fell wurde zum ersten Mal im Jahr 1869 von Einwanderern gesichtet, und kürzlich hat ein Jäger in der Nähe von Moonshine Hollow Tonaufnahmen von der fast 450 Kilo schweren Kreatur gemacht. Dort finden "Trapper" und seine Kameraden bei ihren Recherchen auch Fußspuren. Mit Wärmebildkameras legen sich die Südstaatler in der Dunkelheit auf die Lauer, um die Bestie einzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters