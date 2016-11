Animal Planet 14:55 bis 15:15 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken Tom Otto erreicht ein Notruf von Stephanie aus Black Lake, Washington, deren Kater Earl in etwa zwölf Metern Höhe auf einem Baum festsitzt. Das Tier lebt normalerweise nur im Haus, ist aber entwischt und sofort auf eine Douglasie geflüchtet. Obwohl Earl erst seit ein paar Stunden auf dem Baum ist, rückt Tom sofort zu einer nächtlichen Rettungsaktion aus, da das Tier ständig weiter nach oben klettert. Grund für seine Flucht war der Hund des Nachbarn, der weggesperrt werden muss, bevor Tom sich an den Aufstieg macht. Leider ist Earl mit seinen zehn Kilo Körpergewicht ein ziemlicher Brocken. Die Gefahr, dass ein Ast unter ihm bricht, ist ziemlich hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue