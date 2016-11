Animal Planet 08:45 bis 09:30 Dokumentation Verrückt nach Katzen USA 2010 Merken John Fulton ist unterwegs zur Ostküste, da hier besonders verrückte Katzen-Fans leben sollen. Doch bevor er in die Catskill Mountains fährt, wo ein ganzer Ort nur Mietzen im Kopf hat, und in Plymouth Rock die Nachfahren der ersten Katzen-Einwanderer trifft, geht es nach New York City: Im Nobelhotel Algonquin hat die vornehme Ragdoll-Katze Matilda seit fast zehn Jahren einen Fulltime-Job. Sie liegt zur Begrüßung der Gäste im Eingangsbereich, denn nichts kann am Ende einer langen Reise besser entspannen, als schnurrende Kätzchen. Heute hat Matilda Geburtstag und darf zur Feier des Tages als Gastgeberin eine Modenschau eröffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Must Love Cats