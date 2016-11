FOX 14:50 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Unter dem Radar USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Endlich kann Steve seinen Erzfeind Wo Fat mit einem Überraschungsangriff dingfest machen. Da ihm die Verhaftung zu reibungslos verläuft, will er die Überführung Fats nach Hawaii lieber geheim halten. Doch der Flug endet in einer Bruchlandung. Zur gleichen Zeit verbringt Kono in Honolulu eine Liebesnacht mit Adam Noshimuri, dem Verbindungen zu den Yakuza und Wo Fat nachgesagt werden. Er schwört ihr zwar, seine Geschäfte anständig zu führen, aber Kono traut ihm nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Mark Dacascos (Wo Fat) Ian Anthony Dale (Adam Noshimuri) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Larry Teng Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: James L. Carter Altersempfehlung: ab 16