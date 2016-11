FOX 11:35 bis 12:20 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Ein neuer Start USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Während eines Verhörs kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Verdächtigen und dem Polizisten, der die Befragung durchführte. Angeblich habe sich der Beamte aggressiv verhalten und den Befragten provoziert. Der Cop behauptet das Gegenteil. Nun muss Frank muss herausfinden, was wirklich passierte und verhindern, dass die falschen Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David Solomon Drehbuch: Diana Son, Ian Biederman Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6