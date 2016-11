National Geographic People 03:05 bis 03:25 Dokumentation Chasing Time Chasing Time in Kuala Lumpur GB 2001-2003 2016-12-10 05:40 Stereo 16:9 Merken Diesmal ist ein englisch-portugiesisch-französisches Paar in Kuala Lumpur auf Tour. Die beiden durchbrechen Sprachbarrieren, kämpfen gegen die extreme Hitze, schlagen der Luftfeuchtigkeit ein Schnippchen und versuchen mit einem ziemlich geringen Budget klarzukommen. Keine leichte Aufgabe in der Hauptstadt Malaysias. Die beiden Europäer ersteigen die Petronas Towers - das höchste Gebäude der Welt. Dann geht's runter in einen Park und zu einem buddhistischen Tempel. Ob sie damit den Gott der Zeit besänftigen können? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chasing Time

