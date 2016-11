National Geographic People 21:00 bis 21:45 Dokumentation American Gypsies - New Yorks Familien-Clan Der DNA-Test USA 2011 2016-11-28 01:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Nickys Alkoholprobleme sind nicht mehr zu übersehen: Nachdem Christine ihren volltrunkenen Ehemann wieder einmal aus einer Bar abholen musste, muss er einsehen, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Hilfesuchend wendet sich Nicky an seine Mutter Tina, die ihn mit einem magischen Ritual von seiner Alkoholsucht befreien soll. Auch mit Bobby hat Tina Ärger: Dieser hat die Nase voll von den reichlich nebulösen Erklärungen, mit denen seine Mutter die Ursprünge des Roma-Volkes zu erklären pflegt. Ganz gegen die Tradition will Bobby seine Neugier mit den Mitteln der Wissenschaft befriedigen: Ein in der Drogerie erstandener DNA-Test für den heimgebrauch soll Aufschluss über die wahre Herkunft seiner Vorfahren gebe. Schwerenöter Val bereitet unterdessen einen Wochenendausflug mit seiner Freundin Sophia vor. Alles muss unter äußerster Geheimhaltung geschehen, denn Sophia ist keine Roma und den eher konservativen Familienmitgliedern deshalb ein Dorn im Auge... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Gypsies