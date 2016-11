National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation American Gypsies - New Yorks Familien-Clan Streithähne USA 2011 2016-11-28 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Tina organisiert für Bobbys Sohn Christopher und für Nickys Sohn Justin eine gemeinsame Geburtstagsparty. Dabei soll nicht am falschen Ende gespart werden: Da Justin 16 Jahre alt wird und somit den Führerschein machen darf, will Nicky ihm einen luxuriösen Sportschlitten schenken - doch leider bringt diese Ausgabe den armen Nicky an den Rand des Ruins. Bobby will seinem Bruder da in nichts nachstehen: Natürlich soll auch Christopher ein wahres Traumauto bekommen. Das wiederum stachelt Nicky an, bei der Auswahl des Wagens noch tiefer in die Tasche zu greifen. So schaukeln sich die Brüder gegenseitig immer weiter hoch. Unterdessen wird immer deutlich, dass es mit der Gesundheit des Familienpatriarchen Bob senior rapide bergab geht. Sein ältester Sohn Eric muss nun entscheiden, ob Bob in ein Rehabilitationszentrum eingeliefert werden soll. Aus Sorge um seinen Vater entscheidet sich Eric schließlich dafür. Damit handelt sich Eric Ärger mit seinem traditionsbewusste Bruder Nicky ein: Dieser will um jeden Preis verhindern, dass sein Vater aus der Obhut der Familie gerissen wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Gypsies