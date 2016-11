National Geographic People 14:40 bis 15:25 Dokumentation Ausstieg aus der Sekte NZ 2012 2016-12-17 18:40 Stereo 16:9 HDTV Merken "Ausstieg aus der Sekte" ist eine Reise in die dunkle Welt von Gedankenkontrolle, Täuschung, Furcht und Einschüchterung. Am Beispiel von zwei gefährlichen Sekten erkundet dieser Film die zerstörerischen Erfahrungen, die ein Leben in diesen Gemeinschaften mit sich bringt. Brent Jeffs wurde schon in eine Polygamie praktizierende mormonische Splittergruppe hineingeboren: die FLDS, die "Fundamentalistische Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage". Die FLDS ist eine Sekte, die mit eiserner Hand von Brents Onkel Warren Jeffs geführt wird. Brent sagt, dass er als Fünfjähriger vom Propheten der Gemeinschaft vergewaltigt wurde. Er erzählt erschütternde Geschichten von seinem Leben in einer Welt, die vor allem von Angst bestimmt wird und in der es völlig normal ist, drei Mütter und 20 Geschwister zu haben. Ex-Hippie Maura Schmierer und ihre Tochter Rebekah erzählen von ihrer Zeit als Mitglieder des "Aggressive Christianity Mission Training Corps". Sie berichten, dass die Gründer der Sekte, Lila und Jim Green, ihre Anhänger vor allem durch Angst und Erniedrigung führen. Mutter und Tochter erzählen gleichermaßen, wie die Mitglieder von "Gottes Armee" gezwungen werden, regelmäßig ihre Kinder zu schlagen, in Zungen zu sprechen und der Sektenführung blind zu gehorchen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: I Escaped a Cult