National Geographic People 05:55 bis 06:20 Reportage David Rocco's Dolce Vita Weizen, Mehl & Pasta CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Weizenernte ist für die Villa Poggio Bartoli eine große Sache. Bis zum heutigen Tag dreschen die Arbeiter das Korn dort auf klassische Weise - mit Original-Maschinen aus den 1920er-Jahren, die nichts an ihrer Funktionstüchtigkeit einbüßen mussten. Und auch die Belegschaft ist nicht mehr die jüngste. David stattet der Villa einen Besuch ab und packt bei der Arbeit mit an. Dabei lernt er die Besonderheiten bei der Produktion einer der unumstritten besten Getreidesorten der Welt kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita