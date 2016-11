RTS Un 13:25 bis 15:05 Sonstiges Mon beau sapin USA, CDN 2014 Merken Enfant, Molly écrivait des histoires dans l'exploitation de sapins de Noël de ses parents. Vingt ans plus tard, Molly travaille à New York comme assistante d'édition mais rêve toujours d'écrire des romans. Alors que ses parents sont sur le point de revendre leur exploitation, Molly découvre que le sapin de Noël de son patron provient de la ferme familiale: celui-là même qu'elle avait sauvé de l'abattage 20 ans plus tôt? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lacey Chabert (Molly Logan) Corey Sevier (Lucas Bishop) Matthew Kevin Anderson (Ryan Logan) Jim Thorburn (Walter Dunlap) Eric Keenleyside (Gordon Logan) Lini Evans (Betty Logan) James Kidnie (Elliot Bishop) Originaltitel: The Tree That Saved Christmas Regie: David Winning Drehbuch: Michael J. Murray Musik: Stu Goldberg