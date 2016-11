RTS Un 13:25 bis 15:05 Komödie A Perfect Christmas Wedding CDN 2015 20 40 60 80 100 Merken Brie, travaillant pour un magazine, est ravie de pouvoir organiser le plus beau des mariages de Noël mais lorsqu'elle découvre que le photographe avec lequel elle va travailler se trouve être son ex, les choses vont se compliquer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Lowndes (Brie Traverston) Christopher Russell (Eddie Chapman) Jennifer Gibson (Isabella Elias) Steve Boyle (George McIntrye) Farrah Aviva (Megan) Toby Proctor (Phil) Siobhan Murphy (Julie) Originaltitel: Merry Matrimony Regie: John Bradshaw Drehbuch: Rickie Castaneda Kamera: Nelson Rogers Musik: Stacey Hersh