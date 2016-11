MTV 20:45 bis 21:40 Unterhaltung Are You the One? Niemals die Liebe aufgeben USA Merken Die Paare sind hin- und hergerissen zwischen Liebe und Strategie, darum lassen sie eine Münze über ihr Schicksal entscheiden. Können sie 25 Cent in 750.000 Dollar verwandeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Are You the One? Altersempfehlung: ab 12