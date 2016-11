OKTO 21:55 bis 22:50 Kultur Oktoskop 1001 Irans Merken Regisseurin Firouzeh Khosrovani zeichnet in "1001 Irans" (Iran, 2010) ein buntes Mosaik über ihr Heimatland Iran und seine EinwohnerInnen. Menschen aus der ganzen Welt kommen zu Wort und erzählen von ihren Ansichten und Meinungen über dieses so vielfältige Land, über das die Meisten so wenig wissen. Die Regisseurin ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio. In Google-Kalender eintragen