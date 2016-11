OKTO 20:00 bis 21:55 Kultur Oktoskop One Day Animation Festival Merken Am 17. November 2016 findet im Filmcasino Wien das von der ASIFA Austria gegründete "One Day Animation Festival" statt. Ziel des Festivals ist es dem heimischen Animationsschaffen in seiner Gesamtheit eine attraktive Bühne zu geben: Von Kunst bis Kommerz, von Experiment bis Narration, von Abstraktion bis Gegenständlichkeit. Zu Gast im Studio bei Robert Buchschwenter sind Sabine Groschup und Thomas Renoldner, Vorstände der ASIFA Austria. In Google-Kalender eintragen