OKTO 17:15 bis 17:30 Magazin Balcony TV Vienna Merken Diesmal mit auf dem Balkon ist Manuel Normal, der auch auf seinem neuen Album seinen stilsicheren Stilmix pflegt. Für uns gibt es "Virgin" von seinem aktuellen Album 'Normal Is Des Ned' zu hören. Indiepop/-rock bekommen wir von At Pavillion ihrer neuen Single "Lions" zu hören. Und zuletzt rockt Dunkelbunt Feat. Alix mit "Egal" den Balkon. In Google-Kalender eintragen