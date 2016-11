OKTO 04:05 bis 04:50 Unterhaltung Wiener Vorlesungen analytischdiskursiv Merken Der "Tag der Toten" ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage und wird traditionell als ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Toten gefeiert. Aus diesem Anlass wurden an diesem Abend Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Mexiko und Österreich im Umgang mit dem Tod dargestellt und diskutiert: Die Larmoyanz, die "schöne Leich'", die "Pumpfineberer" (von Pompes funèbres) auf der österreichischen Seite, die ausgelassene Fröhlichkeit und Ironie gegenüber dem "Sensenmann" auf der mexikanischen Seite. Die Diskussion thematisierte die kulturellen Ausdrucksformen des Todes zwischen alltäglichen Traditionen und der Kunst. Dina Garza-Zeilberger (Soziologin), Wittigo Keller (Funeralexperte) und Rafael Donnadío (Initiator des Mexikanischen Totentagfestes in Österreich) im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt. In Google-Kalender eintragen

