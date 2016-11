RTL TVI 22:05 bis 23:55 Musikfilm Step up 3 USA 2010 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Une compétition de danse internationale objet de tous les enjeux... Moose et sa meilleure amie Camille sont sur le point d'entamer leur nouvelle année universitaire dans la prestigieuse faculté NYU et ils espèrent réussir leurs examens pour devenir ingénieurs... Mais Moose n'a toujours pas oublié son amour pour la danse et il remporte haut la main un tournoi contre " Kid Darkness " en plein Central Park. Luke en a profité pour filmer toute la scène et il décide de prendre le jeune homme sous son aile. C'est ainsi qu'il lui fait découvrir la " House of Pirates ", un local hérité de ses parents qu'il a décidé de mettre à la disposition des danseurs pour leur permettre de s'entraîner... Mais Luke croule sous les dettes. Sa boîte de nuit ne lui rapporte pas assez d'argent pour régler toutes ses factures. Il demande alors à Moose de lui venir en aide... En effet, il propose au jeune homme d'intégrer son équipe de danseurs pour participer à une compétition de danse internationale. S'ils arrivent à remporter le trophée, les gains qui y sont attribués pourraient leur permettre de sauver la " House of Pirates "... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rick Malambri (Luke) Adam G. Sevani (Moose) Sharni Vinson (Natalie) Alyson Stoner (Camille) Keith Stallworth (Jacob) Kendra Andrews (Anala) Stephen Boss (Jason) Originaltitel: Step Up 3D Regie: Jon Chu Drehbuch: Duane Adler, Amy Andelson, Emily Meyer Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 6