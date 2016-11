RTL TVI 20:20 bis 22:05 Sonstiges Triple alliance USA 2014 Stereo Merken Une maîtresse, ça va... trois, bonjour les dégâts ! Carly, blonde incendiaire, collectionnait les aventures avant de tomber enfin sur l'homme qu'elle attendait. Elle est décidée à vivre une belle histoire d'amour exclusive, jusqu'au jour où elle découvre, lors d'une visite surprise, que Mark, son bel et romantique avocat, est marié. Kate, sa femme, aimerait comprendre ce qui lui arrive et souhaite en savoir plus au sujet de la maîtresse de son mari. Carly, d'abord réfractaire, va se prendre d'amitié pour Kate. L'épouse et l'amante sont tellement proches, qu'elles finissent par découvrir que Mark les trompe toutes les deux avec Amber, une bombe atomique. C'en est trop. Il est temps de donner une bonne leçon à ce Don Juan. Réunies par le même désir de vengeance, les trois femmes vont frapper un grand coup... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Carly Whitten) Leslie Mann (Kate King) Nikolaj Coster-Waldau (Mark King) Kate Upton (Amber) Don Johnson (Frank) Taylor Kinney (Phil) Nicki Minaj (Lydia) Originaltitel: The Other Woman Regie: Nick Cassavetes Drehbuch: Melissa Stack Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6