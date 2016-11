Motorvision.TV 14:40 bis 15:05 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Allrad-Gipfel D 2015 Stereo 16:9 Merken Weiße Spitzen soweit das Auge reicht und ein beeindruckendes Bergpanorama auf über 2000 Metern Höhe. Das neue Flaggschiff aus Stuttgart ist unterwegs zum Gipfel. Der Mercedes GLS ist der Nachfolger des Offroad-Dickschiffs GL und bekommt im Zuge der Mercedes-Nomenklatur auch einen neuen Namen. Die Stuttgarter preisen den Allradler als die S-Klasse der SUVs an. Da wird schnell klar, worauf es ankommt: Wohlfühlatmosphäre im Innenraum ist definitiv vorhanden. Doch wie schlägt sich der Luxusliner auf engen Passstraßen im österreichischen Hochgurgl? In 4x4 - das Allrad Magazin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin