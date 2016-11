Junior 09:00 bis 09:15 Kinderserie Postbote Pat Ziege Rosie knabert alles an GB 2004 Stereo Merken Pat möchte Alf die Post bringen. Leider vergisst der ansonsten so pflichtbewusste Postmann, das Tor zu schließen. Diese Gelegenheit nutzt Ziege Rosie, um sich ein wenig die Gegend anzuschauen. Jetzt müssen Pat und Alf das knabberlustige Tier einfangen. Leichter gesagt als getan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Postman Pat Regie: Chris Taylor Musik: SIMON WOODGATE ECHOBASS STUDIO, Bryan Daly Altersempfehlung: ab 6