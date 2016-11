Servus TV 10:00 bis 10:09 Dokumentation Heimatlexikon Die Semmeringbahn Die Semmeringbahn A 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Nähe von Wien befindet sich im Ort Strasshof das ehemalige Heizhaus der ÖBB. Seit 1984 werden hier durch 500 Vereinsmitgliedern und rund 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern die Veteranen der österreichischen Eisenbahngeschichte am Leben erhalten. Die Vereinsmitglieder wollen eine Dampflok aus dem Jahr 1943 für die historische Fahrt über den Semmering fertig stellen. Zuvor muss sie jedoch einer behördlichen Abnahme Stand halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatlexikon