puls 4 15:00 bis 16:00 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Jessica im Wahlkampf USA 1988 2016-11-18 05:15 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Eddie Albert (Jackson Lane) Peter Fox (Bud Johnson) Robert Fuller (Arthur Drelinger) George Grizzard (Edmund Hall) Shirley Jones (Kathleen Lane) Harrison Page (Lt. Gowans) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Donald Ross Kamera: Robert C. Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12