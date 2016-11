TF1 01:05 bis 02:00 Sonstiges New York police judiciaire Meurtre au lycée USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Une femme, professeur d'anglais réputée et respectée, a été assassinée. La police est immédiatement dépêchée sur les lieux. Les agents doivent faire face à l'immense émotion suscitée par la nouvelle de sa mort. Ils entament leur enquête dans un climat délétère. Qui, en effet, pouvait en vouloir à cette femme charismatique et séduisante - Ils mettent bientôt au jour un triangle amoureux complexe dans lequel sont impliqués un collègue enseignant et une élève. Les policiers s'intéressent de près à ces deux suspects potentiels... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L Martin (Eddie Green) Veronica Cruz (Carol) Stephi Lineburg (Fiona Reed / Marguerite Sampson / Lorelei Savage) Elisabeth Röhm (Serena Southerlyn) S Epatha Merkerson (Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Michael S Chernuchin Musik: Mike Post