TF1 23:00 bis 01:05 Sonstiges Sexe entre amis USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Chasseuse de têtes à New York, Jamie cherche à recruter Dylan, directeur artistique venu de Los Angeles. Au cours de leur entretien, ils découvrent qu'ils partagent la même conception de la vie : ayant renoncé à l'amour, ils n'envisagent les relations que sur un plan purement sexuel. Comme Dylan décide de s'installer à New York, ils se revoient et commencent à sortir ensemble régulièrement. Ils sont satisfaits de cette relation adulte, qui ne les engage à rien et leur permet d'assouvir leurs envies. Cependant, peu à peu, ces deux célibataires endurcis réalisent que les sentiments se sont glissés dans leur relation. Comment vont-ils s'en sortir ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Timberlake (Dylan) Patricia Clarkson (Lorna) Jenna Elfman (Annie) Woody Harrelson (Tommy) Andy Samberg (Quincy) Andrew Fleming (Driver) Courtney Henggeler (Flight Attendant) Originaltitel: Friends with Benefits Regie: Will Gluck Drehbuch: Keith Merryman, David A. Newman, Will Gluck, Harley Peyton Altersempfehlung: ab 12

