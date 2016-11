TF1 20:55 bis 23:00 Sonstiges Triple alliance USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Carly Whitten, qui consacre beaucoup de temps à son travail, n'a pas eu de relation durable depuis longtemps. Elle reprend espoir quand elle rencontre le séduisant Mark King, avec qui elle démarre une liaison enflammée. Mais elle comprend rapidement qu'il est déjà marié à Kate, qu'elle croise par erreur. Les deux femmes, pourtant très différentes, sympathisent rapidement et constatent que Mark entretient une troisième liaison, avec la jeune et charmante Amber. Les deux femmes expliquent la situation à Amber, qui accepte de les aider à transformer la vie de Mark en un véritable cauchemar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Carly Whitten) Leslie Mann (Kate King) Nikolaj Coster-Waldau (Mark King) Kate Upton (Amber) Don Johnson (Frank) Taylor Kinney (Phil) Nicki Minaj (Lydia) Originaltitel: The Other Woman Regie: Nick Cassavetes Drehbuch: Melissa Stack Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6